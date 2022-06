TS – Inter, Inzaghi preoccupato per la cessione di Bastoni: “L’addio aprirebbe una voragine”

Il possibile addio di Alessandro Bastoni agita l'ambiente Inter, e non solo i tifosi nerazzurri, che ieri hanno espresso il loro dissenso

Il possibile addio di Alessandro Bastoni agita l'ambiente Inter , e non solo i tifosi nerazzurri, che ieri hanno espresso il loro dissenso attraverso l'hashtag #Suningout. Secondo Tuttosport, anche Simone Inzaghi sarebbe preoccupato:

"Il più preoccupato per la cessione di Bastoni è senza dubbio Inzaghi, considerato che il centrale era diventato con lui il regista arretrato della squadra nonché il primo, tra i centrali, deputato a salire a centrocampo quando la squadra era proiettata in fase offensiva. Il suo addio aprirà una voragine, considerato che - al momento - l’unico centrale mancino in rosa è Dimarco".