Bastoni: “Contenti del risultato. Solo due anni fa ero a Parma e non sapevo…”

Le parole del difensore azzurro al termine di Italia-Galles

Al termine della gara contro il Galles, Alessandro Bastoni ha commentato la vittoria dell'Italia ai microfoni della Rai. Queste le dichiarazioni del difensore nerazzurro: "Siamo molto contenti del risultato, abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero e nonostante le rotazioni abbiamo fatto una grande partita. Ho sempre aspettato il mio momento, nel frattempo sfrutto per rubare segreti da gente che ha vinto per 10 anni consecutivi".

"Per me è molto bello confrontarsi con giocatori di questo calibro. È un sogno, solo due anni fa ero a Parma e non sapevo come sarebbe andata avanti la mia carriera. Sono molto contento, siamo un bel gruppo, speriamo di arrivare più in là possibile. Mancini non carica mai le partite, ci dice che è una partita di calcio normale. Bonucci e Chiellini? È bello viverli al di fuori dal campo perché hanno quell'esperienza di chi ha giocato queste partite e quindi cerco di prendere il meglio da loro".