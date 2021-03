SOCIAL / L’Italia vince in Lituania, Bastoni esulta così

Bastoni è uscito nel finale per una botta alla schiena ma il difensore dell'Inter sembra comunque fisicamente ok

L'uscita dal campo nei minuti finali in seguito ad un colpo pesante subito alla schiena non ha creato apprensione in Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, uno dei migliori in campo contro la Lituania, ha commentato con un laconico "Bravi" la prestazione degli azzurri, capaci di vincere 2-0 con le reti di Sensi e Immobile, quest'ultimo su calcio di rigore.