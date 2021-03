Lituania-Italia, la formazione ufficiale degli Azzurri: c’è Bastoni dal 1′

Ecco gli 11 che scenderanno in campo contro la Lituania: il centrale nerazzurro sarà titolare al centro della difesa

Ultimo impegno per l'Italia di Roberto Mancini, che dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, vuole completare il trittico conquistando i tre punti anche contro la Lituania. Diversi cambi di formazione per il ct azzurro, che esclude Stefano Sensi e Nicolò Barella, ma lancia dal primo minuto Alessandro Bastoni al centro della difesa. Questi gli undici che scenderanno in campo: