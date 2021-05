Bastoni festeggia al Meazza, la mamma lo imbocca. Lui: “Anche a 40 anni sarà così”

Aveva fatto il giro del web l'immagine del difensore imboccato dalla mamma nel giorno della festa sul prato del Meazza

La mamma è sempre la mamma e Bastonilo sa benissimo. Nel giorno della vittoria dello scudetto e della festa al Meazza per il ritiro della Coppa hanno fatto il giro del web le immagini arrivate da Dazn, con lui accanto alla mamma. Non erano in posa. Gli stava imboccando un pezzo di pizza. In tanti hanno commentato quel momento sui social.