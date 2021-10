Bastoni, pagelle in disaccordo: “5.5, no 7”. Barella, sette gol come Schillaci

La prestazione del difensore nerazzurro, in coppia con Acerbi, ha diviso i media italiani. Nicolò invece ha messo d'accordo tutti

Le pagelle e i punti di vista diversi. Da un lato chi dice che Bastoni e Acerbi insieme non hanno brillato più di tanto. Se si legge il quotidiano torinese La Stampa i due hanno meritato cinque e mezzo, non la sufficienza, l'interista non "ha dato certezze". Se si leggono le altre pagelle comunque i due hanno meritato al massimo sei. Il quotidiano Libero spiazza tutti e regala ai due difensori centrali dell'Italia, scelti da Mancini per la gara con il Belgio per sostituire Chiellini e Bonucci, un bel sette. "Acerbi perfetto in marcatura anche grazie ad un'ottima intesa con Bastoni. Alessandro impeccabile, magistrale in impostazione, un riscatto che ci voleva". Sembra che nei monitor della tribuna stampa dell'Allianz Stadium di Torino siano state trasmesse due partite diverse.