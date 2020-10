Bastoni: “Consapevoli delle nostre potenzialità, in campo per i tre punti. Speriamo di…”

Le parole di Alessandro Bastoni prima di Lazio-Inter: “Sicuramente non scopriamo oggi il valore della Lazio. E’ una grande squadra, ma anche noi siamo consapevoli delle nostre potenzialità e andremo in campo per prenderci i tre punti. Una partita strana, la Lazio poteva segnare tanti gol, sappiamo come sono le partite contro l’Atalanta. Detto questo sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo preparato bene la partita e andremo in campo sapendo quello che c’è da fare per metterli in difficoltà. Sicuramente sarà una partita spettacolare, noi cercheremo di fare male e altrettanto faranno loro in ripartenza. Dovremo stare attenti in fase difensiva e speriamo di concedere il meno possibile”.

(Inter TV)