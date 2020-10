Allarme Inter, Bastoni positivo, a rischio per il derby. Lautaro, Sanchez e Vidal corsa contro il tempo

Apprensione in casa Inter per il caso di positività di Bastoni. Il difensore era in ritiro con l’Under 21 e oggi effettuerà un altro test per avere conferma.

“Il derby è lontano, ma è già allarme Inter. Alessandro Bastoni ieri è risultato positivo al Covid al secondo tampone effettuato nel ritiro dell’Under 21, dopo la negatività di lunedì. Fosse confermato, per Bastoni scatterebbe l’iter previsto dal protocollo, con presenza nel derby che diventa così ad alto rischio. E pensare che fino a ieri erano i sudamericani a preoccupare di più Antonio Conte. Perché i viaggi oltreoceano creano apprensione e, in caso di imprevisti, il rientro può trasformarsi in Odissea. Per info chiedere a Lautaro Martinez, che nel gennaio 2019 prese la sua prima multa italiana per un ritardo non giustificato al rientro dalle vacanze in Argentina”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Stavolta, poi, c’è un derby che aspetta i sudamericani. E dopo gli impegni con Argentina e Cile, Lautaro, Sanchez e Vidal voleranno subito verso Milano per poter essere in gruppo giovedì 15, 48 ore prima della stracittadina di Milano. E i tre sudamericani sono ormai fondamentali per Conte: Lautaro per la sua capacità realizzativa e perché – come pochi – sa inventarsi gol dal nulla; Vidal per la leadership e l’impatto già importante col mondo nerazzurro; Sanchez perché come pochi sa entrare e incidere a gara in corso”, chiude il quotidiano.