Argentina, Lautaro certo del posto al fianco a Messi. Il dubbio è su Dybala

In Argentina sono sicuri che l’8 ottobre, alla Bombonera, quando si giocherà la prima gara di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro l’Ecuador, il partner in attacco di Messi sarà Lautaro Martinez. Il giocatore dell’Inter è confermato nel 4-3-3 iniziale e giocherà proprio al fianco di Leo.

Il dubbio è semmai su chi ci sarà con loro nel tridente d’attacco che sarà impiegato dal commissario tecnico Scaloni: Ocampos o Dybala? Il primo è favorito perché aiuta i compagni anche nella fase difensiva e potrebbe servire dato che né l’interista, né Messi fanno lavoro in difesa. Invece il giocatore della Juventus potrebbe fare la differenza in area perché è più agile del compagno, è dinamico e ha potenza, dicono in Argentina.

(Fonte: marca.com.ar)