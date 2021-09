Inter, Bastoni e Sensi restano in Nazionale: le novità sulle loro condizioni

Gli aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori nerazzurri, impegnati con l'Italia del ct Roberto Mancini

Niente di grave per Alessandro Bastoni e Stefano Sensi. I due giocatori dell’Inter hanno sì accusato problemi fisici, ma di lieve entità e per questo resteranno in ritiro con la Nazionale. Lo ha fatto sapere Sky Sport, in particolare il sito gianlucadimarzio.com: “Arrivano novità sulle condizioni degli Azzurri infortunati presenti a Coverciano nel ritiro della Nazionale. Presenti e a disposizione Sensi, Bastoni e Chiesa che avevano accusato dei piccoli problemi fisici nelle ultime ore, ma resteranno in ritiro con la Nazionale e non rientreranno anticipatamente a casa. Anche Nicolò Zaniolo - che aveva preso una botta contro la Svizzera - resta a disposizione di Roberto Mancini. Il campionato, sicuramente, suggerisce prudenza anche perché nel week-end sono in programma sfide importanti, ma nessuno dei quattro calciatori, al momento, non è in condizione di scendere in campo questa sera contro la Lituania. Dunque, restano tutti a disposizione”.