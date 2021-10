Vocalelli (GdS): Italia, Bastoni è solo. Problema generazione in difesa”

Il giornalista sottolinea che non ci sono al momento difensori affidabili per il futuro della Nazionale tranne nel caso dell'interista

Il giornalista ha spiegato come ai Mondiali Bonucci avrà 35 anni e mezzo, Chiellini, 38 e mezzo. E il problema è che al momento non si vedono grandi sostituti per il futuro. Questo ha scritto sulla rosea il giornalista: "Il vero problema è che dietro Bonucci e Chiellini non si scorge una generazione così folta e convincenti di difensori che "spinge". La prima alternativa anzi è Acerbi, che sempre alla fine del 2022 avrà quasi 35 anni. C’è Bastoni, certo, che pure è abituato a giocare con una difesa a 3, ma dietro di lui almeno per il momento non ci sono certezze assolute. E questo, molto più del centravanti, sembra essere il vero "problema" su cui sarà il caso di concentrarci. Chiedendoci anche il perché di questo fenomeno. Una volta eravamo la patria calcistica di grandi portieri e grandi difensori.... Non sarà che a furia di parlare di tattica abbiamo un po’ trascurato la scuola a noi più cara?".