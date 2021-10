Materazzi: “Questa Inter può fare grandi cose, Skriniar e Dzeko top. Bastoni…”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato così dell'inizio di stagione dei nerazzurri

"Inzaghi si sta adattando a giocatori differenti come Dzeko, che fa giocare più la squadra. Infatti si rischia un po' di più in difesa, ma l'importate è essere lassù in classifica. Quest'anno ci sono 5 o 6 squadre molto forti, c'è il Napoli che sta facendo benissimo, il Milan e c'è la Juve che non muore mai, vedrete che arriverà anche lei".