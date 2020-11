Batshuayi: “Competizione con Lukaku? A volte fastidiosa. Ma se segna lui voglio far gol io”

Sono concorrenti ma sono anche amici. Batshuayi è la riserva di Lukaku nel Belgio. Ha segnato 19 gol in 34 presenze ma il titolare resta l’interista. Solo che l’attaccante del Crystal Palace (in prestito dal Chelsea) non ha risentimento nei confronti del suo compagno e in un’intervista rilasciata ad una radio belga ha detto: «È positivo che ci sia competizione. A volte è un po’ fastidioso per me ma la prendo come una motivazione. Quando segna lui voglio segnare pure io e se lui gioca bene, voglio farlo pure io. Questo è solo positivo. Spero segni ancora tanti gol e che possa farli anche io. Così riusciremo entrambi ad andare lontano. Bisogna farsi trovare pronti quando di viene chiamati in causa. Penso che se tu vuoi mollare i compagni non te lo permettono. È un gruppo che è come una famiglia, in cui tutti hanno bisogno di tutti e l’allenatore decide per quanto tempo sono importanti».

(Fonte: rtl.be)