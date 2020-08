Pericolo Bayer, Il Giornale: “La maglia è rossonera, l’Inter dovrebbe trovarsi a suo agio”

Avversario in maglia rossonera. E chissà che il vago sapore di derby non possa stimolare l’Inter di Antonio Conte nel superare un altro ostacolo europeo. L’edizione odierna de Il Giornale ironizza sulla somiglianza tra le maglie del Bayer Leverkusen, prossimo avversario in Europa League dei nerazzurri, e del Milan, battuto due volte dall’Inter in questa stagione:

“La maglia è rossonera, quindi l’Inter dovrebbe trovarsi a suo agio: parliamo di Bayer Leverkusen, non dei cugini milanesi quest’anno battuti due volte in campionato (…). Ma anche con i rossoneri tedeschi la pazzia nerazzurra non ha fatto presa e l’Inter se l’è passata bene (due successi nella Champions 2002-2003). Un’altra buona notizia viene proprio dalla Juve che, pur nella versione light della stagione, è riuscita a battere il Bayer due volte su due in Champions. Se ce l’ha fatta la malridotta Signora, perché non l’Inter?“, si legge.

(Fonte: il Giornale)