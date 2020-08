Inter, possibili due arrivi per 70 mln: primo già in pugno. La sorpresa è l’interesse per…

L’Inter del prossimo anno potrebbe essere radicalmente diversa rispetto a quella attuale. Antonio Conte, sempre che rimanga sulla panchina nerazzurra, ha infatti chiesto alla proprietà ingenti investimenti per colmare le lacune strutturali della rosa e tentare il definitivo assalto allo scudetto, che da nove anni è nelle mani della Juventus.

Uno dei reparti più ritoccati potrebbe essere la difesa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Skriniar e Godin non avrebbero soddisfatto le attese di Antonio Conte. Difficile che partano entrambi, ma nulla è da escludere. In quel caso oltre a Kumbulla (probabile sostituto di Skriniar e già praticamente nelle mani dei nerazzurri), ecco l’interesse a sorpresa per Nikola Milenkovic della Fiorentina, valutato da Commisso 40 milioni di euro. Che, sommati ai 30 di Kumbulla, fanno 70 milioni per un restyling pesante. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Agli occhi di Conte, sia Godin che Skriniar non hanno reso secondo le aspettative. Difficile che vadano via entrambi, ma i vertici interisti si stanno attrezzando per tutte le evenienze. Gli uomini di Zhang, peraltro, fanno conto sugli ottimi rapporti con il club di Commisso. Ad esempio ci sono stati già degli approcci per confermare il prestito di Dalbert in viola“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)