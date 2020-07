Bayern Monaco, rinnovata la partnership con Audi: negli spot manca Alaba. Addio più vicino?

Il futuro di David Alaba potrebbe essere davvero lontano dal Bayern Monaco: un nuovo indizio in tal senso sembra arrivare proprio dal club tedesco, che in questi giorni sta celebrando la propria partnership con Audi. Il difensore austriaco, vera e propria bandiera dei bavaresi con quasi 400 presenze, non compare negli spot e nelle iniziative social di questi giorni: un fatto quanto meno curioso, che riguarda uno dei simboli del Bayern Monaco.

In scadenza di contratto nel giugno del 2021, Alaba non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, e da tempo è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui l’Inter: l’assenza dalla campagna pubblicitaria di Audi apre a un suo addio in estate?