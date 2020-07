Condò: “Inter, prendi Alaba: è l’ideale. Il Bayern Monaco potrebbe cederlo perchè…”

Uno dei nomi accostati di recente all’Inter è quello di David Alaba: i nerazzurri sono alla ricerca di un esterno sinistro di valore assoluto, e il difensore del Bayern Monaco si è imposto da tempo come uno dei migliori interpreti del ruolo. Dagli studi di Sky Sport Paolo Condò spinge la candidatura dell’austriaco: “Grandissimo giocatore, difensore esterno e ultimamente anche centrale del Bayern Monaco. Il suo nome è uscito nei discorsi di mercato, come quello di Thiago Alcantara: il Bayern Monaco potrebbe cederlo perchè ha scoperto come terzino sinistro un prodigio, il canadese Davies, che è già uno dei 2-3 migliori esterni mancini del mondo. Alaba sta giocando centrale e lo sta facendo molto bene, all’Inter serve un giocatore che possa fare la fascia e possa anche essere utile al centro: è un giocatore di una classe sconfinata, sarebbe molto costoso, ma aumenterebbe moltissimo la cifra tecnica dell’Inter“.