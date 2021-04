Bayern Monaco, attesa per la decisione di Flick. Bild: “Allegri non è il piano B”

Il club bavarese non ha ancora certezze sul futuro della propria panchina: priorità all'attuale allenatore

Il futuro della panchina del Bayern Monaco rimane incerto: il tecnico Hans-Dieter Flick ha ancora un anno di contratto, ma la possibilità di sostituire Joachim Löw alla guida della Nazionale tedesca lo affascina. Il club bavarese, come scrive la Bild, per il momento non sta programmando nessun piano B, e rimane in attesa di una decisione da parte del proprio allenatore. Massimiliano Allegri, più volte indicato come possibile successore alla guida dei campioni di Germania, non sarebbe stato preso in considerazione.