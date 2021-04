Juve, Allegri ha incontrato Agnelli. GdS: “Ottimi rapporti. Se si cambia allenatore…”

Il presidente avrebbe visto l'ex tecnico e si è parlato di un ritorno sulla panchina bianconera. La rosea chiarisce come stanno le cose

La Juventus va verso una nuova avventura con Allegri? L'allenatore, accostato anche all'Inter in passato, secondo La Gazzetta dello Sport vedrebbe ancora regolarmente Agnelli. L'allenatore e il presidente si sarebbero visti anche per gli auguri di Pasqua, a Forte dei Marmi. Sono rimasti in ottimi dopo l'addio alla Juve avvenuto nel 2019.