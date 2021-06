Inter, Bayern Monaco su Hakimi? Sport Bild chiarisce una volta per tutte

Christian Falk, giornalista Sport Bild, ha voluto chiarire una volta per tutte le voci di un interesse dei tedeschi su Hakimi

E' quello di Achraf Hakimi il nome maggiormente al centro delle voci di mercato in questi giorni. Sembra essere infatti il marocchino il prescelto da sacrificare per rientrare di una grossa cifra e sistemare i conti in casa Inter. Il club nerazzurro è infatti in trattativa avanzata con il Paris Saint-Germain, ma alcuni media danno anche il Bayern Monaco su di lui. La notizia viene però smentita prima da Fabrizio Romano di Sky Sport e successivamente da Christian Falk, giornalista Sport Bild, che ha chiarito una volta per tutte con un tweet le voci che vorrebbero il marocchino al Bayern: