Hakimi, l’Inter fermissima: vuole 80 mln. “E dal club fanno un’assicurazione”

Il PSG continua il pressing sull'esterno marocchino: ma l'Inter è fermissima sulla sua richiesta da 80 milioni

Sono giorni decisivi per quanto riguarda la cessione di Achraf Hakimi. Il Paris Saint-Germain continua il suo pressing sull'argentino, ma per Leonardo sarà necessario alzare l'offerta se la volontà è davvero quello di portarlo al Parco dei Principi. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "La strada verso Parigi è tracciata, ma i numeri ancora non tornano. Ecco perché l'Inter non ha fretta di chiudere l'operazione legata alla cessione di Achraf Hakimi al Psg. Per il momento da viale della Liberazione assicurano che non sono arrivate offerte ufficiali, neppure quella ipotizzata da 60 milioni più una decina di bonus che un po' ovunque viene data come "depositata" da Al-Khelaïfi.