Bergomi: “Inter, contro il Bayern meritavi un gol. Bellanova, buona gara”

Beppe Bergomi, in sede di commento su Skysport, alla fine della partita tra Bayern e Inter si è espresso sulla sconfitta subita a Monaco dai nerazzurri che sono comunque qualificati agli ottavi di Champions come secondi classificati del girone.

L'ex capitano interista ha sottolineato: «L'Inter meritava di segnare almeno un gol contro il Bayern. Per il rigore dubbio non dato all'inizio, per le occasioni di Lautaro Martinez, quella di Dzeko o quella di Gagliardini. Insomma, la squadra si è presentata a tirare in porta e ha avuto buona personalità, ha dovuto soffrire una volta che la partita si è aperta. Inzaghi ha fatto tanti cambi facendo giocare chi gioca meno e ha dato esperienza ai giocatori giovani. Bellanova per esempio ha fatto una buona gara».