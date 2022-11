Cds – Bayern-Inter, pagelle: De Vrij il peggiore. Bellanova gamba e coraggio. Correa…

Per il Corriere dello Sport è Stefan De Vrij il peggiore in campo di Bayern Monaco-Inter. Il quotidiano boccia il difensore olandese, il suo voto è 5: "Si fa soffiare un pallone sanguinoso da Choupo-Moting. Alterna interventi di precisione e tempismo, a svarioni incomprensibili, come quando assiste da spettatore al 2-0". 5 anche per Correa: "Resta nascosto: mai uno spunto, mai una giocata. Eppure era un’occasione anche per lui. Va bene aver bisogno di fiducia per rendere al meglio, ma dovrebbe anche mettere qualcosa di suo". Bene invece Bellanova, 6,5: "Prima volta dall’inizio. Ha gamba, e si sapeva. Ha coraggio, e si sapeva pure questo. Lascia un po’ desiderare, invece, quando occorre anche tocco".