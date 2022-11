Ts – Bayern-Inter, pagelle: Acerbi non sbaglia un intervento. Male Correa e Lautaro

Sono Acerbi e Barella i due giocatori dell'Inter a uscire dall'Allianz Arena con i voti più alti secondo Tuttosport. Per il difensore 6,5: "Partita autorevole in cui non sbaglia un intervento". 6,5 anche per il centrocampista: "Due conclusioni nei primi 12 minuti che potevano dare il vantaggio all’Inter". Male invece Correa, 5: "Gli riescono troppe poche cose per uscire con la sufficienza". 6 per Simone Inzaghi: "L'Inter mostra coraggio, ma il Bayern è superiore".