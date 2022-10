Eurorivali Inter – Bayern show: sesta vittoria di fila, Mainz KO 6-2

Tutto facile per il Bayern Monaco che vince 6-2 in casa contro il Mainz e torna momentaneamente primo

Tutto facile per il Bayern Monaco che vince 6-2 in casa contro il Mainz e torna momentaneamente primo in classifica in Bundesliga. I bavaresi, prossimi avversari dell'Inter in Champions League martedì, sbloccano il match già al 5' con Gnabry e raddoppiano al 28' con Musiala.