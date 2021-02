EDICOLA TS – Bayern padrone del mondo! Sesto trofeo dell’anno, eguagliato Barça 2009

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore c'è spazio per la vittoria del Bayern Monaco nel Mondiale per Club

Marco Macca

Con la vittoria firmata Pavard contro il Tigres a Dubai, il Bayern Monaco si è laureato campione del mondo per club.

Questo il titolo di Tuttosport in prima pagina sul successo dei bavaresi allenati da Flick: "Bayern padrone del mondo! I Tigres battuti 1-0. Pavard regala il 4° titolo mondiale e il 6° trofeo in un anno: eguagliato il Barça 2009".

(Fonte: Tuttosport)