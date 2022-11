GdS – Bayern-Inter, tedeschi troppo forti. I nerazzurri bene 10′, poi inspiegabilmente…

Bayern Monaco troppo forte per questa Inter, anche con il turnover visto in campo in entrambe le squadre. E' questo il verdetto della Gazzetta

Bayern Monaco troppo forte per questa Inter , anche con il turnover visto in campo in entrambe le squadre. E' questo il verdetto della Gazzetta dello Sport, che scrive:

"Non c’è confronto neanche tra le squadre B. Troppo forte, troppo squadra, troppo dominante nella testa e nel gioco il Bayern per temere un’Inter che aggredisce per dieci minuti, creando due belle occasioni da gol e mettendo paura ai tedeschi, e poi si chiude inspiegabilmente, aspettando che si compia il fato. Perché non c’era dubbio che il Bayern, pur con tre o quattro titolari, avrebbe segnato. Lo dicono le statistiche: in rete da ventuno partite di fila in casa, 42 gol in 43 gare. Il 2-0, firmato Pavard e Choupo-Moting, migliora lo score di una squadra che punta alla finale sempre e comunque".