Sky – Il Bayern vuole trattenere Perisic: Inter contenta. “Si può chiudere a…”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’Inter è molto contenta che Perisic sia in campo dall’inizio per il match contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions League: è un attestato di stima e fiducia dopo che il Bayern ha fatto decadere nei mesi scorsi il diritto di riscatto a 20 mln di euro. Perisic ha scelto di rimanere dimezzandosi lo stipendio, un gesto molto gradito a Monaco a tal punto che al termine della Champions e dell’Europa League, Inter e Bayern si troveranno e potranno esserci i presupposti perché il croato venga acquistato a titolo definitivo dai bavaresi per una cifra inferiore ai 20 mln di euro pattuiti un anno fa per il riscatto.