Bazzani: “Inter la più forte. Il Napoli può ferire i nerazzurri ma…”

Cosa si aspetta dalla sfida tra Napoli e Inter? “Sicuramente sarà una partita che può dare l’occasione al Napoli di fare un altro passo in avanti e ritrovarsi. C’è un altro spirito e unità d’intenti, anche se non si può risolvere tutto in un attimo. L’Inter è l’avversario più forte che gli azzurri potevano incontrare e, fare risultato contro la squadra di Inzaghi, sarebbe uno step di crescita importante. Sarà una sfida difficile anche per i difensori partenopei. Se dal centrocampo in avanti gli azzurri hanno le potenzialità per ferire l’Inter, è dalla retroguardia di Mazzarri che mi aspetto delle risposte”.