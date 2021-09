Bazzani: “L’Inter ora ha più armi per segnare. Dumfries si avvicina ad Hakimi”

A TMW Radio, l'ex attaccante Fabio Bazzani ha fatto il punto in casa Inter dopo la bella vittoria della squadra di Simone Inzaghi a Firenze

A TMW Radio, l'ex attaccante Fabio Bazzani ha fatto il punto in casa Inter dopo la bella vittoria della squadra di Simone Inzaghi a Firenze contro la Fiorentina. Ecco le parole dell'ex Samp:

"Il sistema di gioco è quello, grosse differenze non ci sono, è diversa solo l'interpretazione. Quella di Inzaghi è meno frettolosamente verticale rispetto a quella di Conte. E' una squadra che fraseggia di più e forse ha più armi per andare a segnare".

Come giudica Dumfries?

"Hakimi era quasi insostituibile ma come caratteristiche è quello che gli si avvicina di più. E' molto importante sia come corsa che come qualità".