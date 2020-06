Lazaro, accordo tra Inter e Newcastle: l’esterno rimarrà in Premier fino al termine della stagione

Presto ripartirà la Serie A e anche la Premier League. In attesa di capire cosa farà nella prossima stagione Valentino Lazaro, il Newcastle ha raggiunto un accordo con l’Inter per il prolungamento del prestito fino al termine della stagione. L’accordo era valido fino al 30 giugno, ma dopo l’emergenza Covid e l’allungamento dei campionati, il club inglese vuole avere l’opportunità di valutare in questi due mesi l’esterno austriaco.

Lazaro, dopo i primi sei mesi all’Inter, è passato in prestito al Newcastle con diritto di riscatto. Il club inglese non ha ancora espresso le sue intenzioni in merito alla permanenza a titolo definitivo, ma sfrutterà il finale di campionato per valutare a pieno l’esterno dell’Inter.

(Chronicle Live)