Beccalossi: “Calhanoglu? Nel derby d’andata un leone. La pressione è per gli scarsi”

Le considerazioni dell'ex numero 10 nerazzurro a proposito del turco tra i protagonisti annunciati della partita di oggi

Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell'Inter, nel corso dell'intervista concessa a Fcinter1908.it, si è soffermato anche sull'atmosfera che vivrà Calhanoglu nel derby di oggi tra Inter e Milan. Queste le sue parole: "All'andata mi ha davvero impressionato, come da inizio stagione tra l'altro. Sembra sia all'Inter da dieci anni. Ha messo in campo la personalità che serviva, è stato un leone e sono sicuro sarà ancora protagonista. So bene che tipo di spinta ti può dare il Meazza in queste occasioni, è una bolgia. La pressione però può giocare brutti scherzi solo agli scarsi".