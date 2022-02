ESCLUSIVA Beccalossi: “Calhanoglu sembra all’Inter da 10 anni. Inzaghi meglio di Pioli”

Le considerazioni dell'ex campione nerazzurro verso il derby tra Inter e Milan in programma sabato pomeriggio

Daniele Vitiello

Pochi conoscono l'atmosfera del derby di Milano meglio di lui. Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, di gioie contro il Milan ne ha vissute tante e ancora le custodisce con grande orgoglio. Insieme a lui, in esclusiva per Fcinter1908.it, ci siamo proiettati verso la prossima sfida tra nerazzurri e rossoneri. Queste le sue parole:

- Evaristo, situazione di classifica opposta rispetto all'andata.

"La classifica in questi casi conta poco. E' vero che il Milan ha più pressione sulle spalle, ma il derby è una gara anomala. Secondo il pronostico l'Inter è sicuramente favorita, ma tocchiamo ferro e speriamo vada tutto nel verso giusto. All'andata abbiamo dominato per quasi tutta la partita, poi abbiamo avuto un calo e quasi rischiavamo di perdere. La squadra ha fatto però capire di avere il giusto carattere per affrontare ogni situazione, quindi da questo punto di vista sono tranquillo. Faranno la partita che serve".

- Sarà un'altra serata di grande pressione per Hakan Calhanoglu.

"All'andata mi ha davvero impressionato, come da inizio stagione tra l'altro. Sembra sia all'Inter da dieci anni. Ha messo in campo la personalità che serviva, è stato un leone e sono sicuro sarà ancora protagonista. So bene che tipo di spinta ti può dare il Meazza in queste occasioni, è una bolgia. La pressione però può giocare brutti scherzi solo agli scarsi".

- Chi ha fatto meglio finora tra Inzaghi e Pioli?

"Sicuramente Simone. Me le ricordo bene le analisi sull'Inter quando è arrivato lui e il clima che si respirava dopo l'addio di Conte. Ha avuto personalità per risollevare il morale dell'ambiente e la qualità giusta per imprimere la sua impronta sulla squadra. Anche Pioli ha fatto molto bene, il Milan è ormai ai vertici da due anni grazie a lui, ma Simone ha fatto qualcosa in più".

- Quanti punti tra Milan e Napoli potrebbero far stare l'Inter relativamente 'tranquilla' da qui al termine della stagione?

"E' difficile fare calcoli. Questo campionato ci ha fatto vedere che i ribaltoni sono sempre possibili. L'Inter aveva avuto qualche problema all'inizio e, anche per merito della cavalcata di Napoli e Milan, si era ritrovata a -7. Poi ha messo in fila diversi risultati utili ed è tornata in vetta, dimostrando di essere all'altezza del ruolo che ricopre. Per me ha comunque tutto per arrivare in vetta fino alla fine del campionato".

- La Juventus può tornare a dar fastidio dopo il mercato di gennaio?

"Credo che le prime tre posizioni siano già ipotecate da Inter, Milan e Napoli, poi bisogna capire in quale ordine. Hanno fatto un ottimo mercato, a me Vlahovic piace tantissimo, ma non prevedo scossoni così importanti di classifica. Più lontano è, meglio è, perché sappiamo quanto possa essere pericolosa la Juventus, ma credo che per quest'anno abbia abbandonato le speranze scudetto".