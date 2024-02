Sale sempre di più l'attesa per Inter-Juventus, big match della 23a giornata di Serie A: il fischio d'inizio è previsto per domenica 4 febbraio alle ore 20,45 a San Siro. In vista della sfida ai bianconeri Evaristo Beccalossi, grande ex attaccante nerazzurro, ha parlato della gara nell'ultima puntata del podcast nerazzurro "3-5-2": "Nei valori in campo credo che l'Inter sia avanti alla Juventus, però loro sono lì al secondo posto e quindi sarà una partita difficile. Da giocatore per me le gare contro i bianconeri sono sempre state molto sentite. In campo mi gasavo quando giocavo contro di loro perché era davvero stimolante essere lì a lottare e sfidarli".