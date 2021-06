Beccalossi sull’Inter: “Credo non basterà la cessione di Hakimi”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Evaristo Beccalossi ha parlato così della cessione di Hakimi da parte dell'Inter

"Credo non basti la cessione di Hakimi, speriamo di sì ma l'obiettivo è mettere a posto i conti. In base alle cessioni, si faranno poi dei movimenti. Bisogna restare competitivi con operazioni importanti in uscita, questo è importante".