Beccalossi: “Inter, Dybala sarebbe ciliegina sulla torta. Con Inzaghi è perfetto”

Le parole dell'ex Inter: "Dybala è un giocatore straordinario, ha colpi di classe infinita ed è uno che sa risolvere le partite da solo"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Evaristo Beccalossi, ex calciatore dell'Inter, ha spiegato perché Paulo Dybala sarebbe un colpo perfetto per l'Inter: «Dybala è un giocatore straordinario, ha colpi di classe infinita ed è uno che sa risolvere le partite da solo. Personalmente mi è sempre piaciuto molto, sin dai tempi di Palermo. Sento dire troppe cose su di lui, che è spesso infortunato e non sempre continuo nelle sue prestazioni. Ma Paulo è uno che fa la differenze ed è questa l'unica cosa che conta secondo me. Chiaro che se ci fosse la possibilità di prenderlo, sarebbe un ennesimo colpo super per l'Inter.

Io mi fido della società, e poi credo che nessuno conosca bene Dybala quanto Marotta, che lo ha preso quando era alla Juve e lo ha visto crescere stagione dopo stagione. In una squadra forte come lo è già l'Inter adesso, Dybala sarebbe la ciliegina sulla torta di una rosa sicuramente oggi completa e di grande qualità. Vero, stupisce un po' vederlo ancora senza squadra, ma sta pagando delle situazioni di mercato complesse un po' per tutti. La situazione all'Inter al momento è chiara: con l'arrivo di Lukaku, ci sono cinque attaccanti di grande livello e c'è la necessità di vendere qualcuno in attacco per poter inserire poi un altro giocatore.

Vedremo cosa accadrà, di sicuro Dybala è un giocatore con caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti oggi a disposizione di Inzaghi e si sposerebbe benissimo con qualsiasi altro compagno. Per la qualità che ha, l'argentino resta ancora un attaccante di primissima fascia che ha bisogno di sentire fiducia intorno a sé per rendere al meglio. Però nel calcio moderno, c'è bisogno di fantasia e improvvisazione per fare la differenza. Nel calcio di Inzaghi, uno come Dybala andrebbe a nozze: Simone ama gestire il pallone e creare gioco, Paulo sarebbe perfetto».