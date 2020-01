Beccalossi: “Inter, gli ultimi giorni di mercato sono determinanti. Vidal? Anche se…”

Ospite negli studi di Sport Italia, Evaristo Beccalossi ha parlato del mercato dell’Inter. Questo il parere dell’ex nerazzurro: “È un’opportunità grande, non si pensava che a questo punto del campionato l’Inter fosse lì a lottare con la Juventus. Sono convinto che se capitasse qualcosa pupi fare dei giocatori magari lasciandoli magari fino alla fine del campionato in qualche altra società. Ci sono un paio di giocatori che per gennaio cercheranno di portarli a casa. Gli ultimi giorni di mercato sono determinanti. Vidal? Anche se lo fai nell’ultimo giorno di mercato non è importante, l’importante è che si va a completare una situazione positiva perché sei lì a lottare con la Juventus“.

(Sport Italia)