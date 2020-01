Beccalossi: “È questo il credo dell’Inter. Lukaku è un leader e su di lui ne ho sentite…”

Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio 24, ‘Tutti Convocati’, Evaristo Beccalossi ha commentato il battibecco tra Conte e Capello al termine di Napoli-Inter. “Il credo calcistico dell’Inter è giocare alto, compatti e andare a colpire. I due davanti sono micidiali, su Lukaku ne ho sentite di cotte e di crude, è un leader. Cosa vuoi dire all’Inter? Che non va bene il contropiede, questo e quell’altro… Lukaku mi è piaciuto subito, anche quando ha sbagliato i gol da due metri, non si discute, non lo pensavo così forte. San Siro? Sono legato a San Siro, però la vita va avanti, la gente vuole nuove condizioni per vedere le partite. I ricordi sono importanti, ma ben venga un nuovo stadio“.

(Tutti Convocati)