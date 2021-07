Beccalossi: “Inter? Se rimaniamo così io sono contento. La preoccupazione è…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Finché siamo così io sono contento e fiducioso: speriamo di restare così e fare qualche inserimento"

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Evaristo Beccalossi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del mercato nerazzurro: "Finché siamo così io sono contento e fiducioso: speriamo di restare così e fare qualche inserimento. Ma la preoccupazione che non si riesca a toccare qualche top player preoccupa: però adesso bisogna pensare a mettere a posto la società. Se si rimane così secondo me è già un buon passo".