Beccalossi: “Inter, è stato fatto un percorso importante. Lo scudetto? Fino a quando…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Evaristo Beccalossi ha commentato il momento positivo che sta attraversando l'Inter

"La differenza è leggere bene la partita nei 90 minuti. Nei 2-3 mesi in cui l'Inter faceva fatica creava tanto, però poi beccava spesso gol in contropiede. E' stato fatto un percorso importante. L'Inter il 9 maggio può vincere lo Scudetto? Quando avverrà, avverrà. Manca la certezza, fino a che non c'è la certezza io non dico e non faccio niente".