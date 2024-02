Per iniziare una nuova cavalcata c'è subito un ex come Simeone, un rivale che nessuno vorrebbe incontrare soprattutto in Europa. Noi interisti sappiamo quanta grinta abbia, che trascinatore sia. Negli ultimi anni la sua squadra è sempre stata una mina vagante in Champions, un incubo per chi la incontrava. Contro il Cholo non si scherza mai, anche quando il suo Atletico non è al top come in questa stagione lui riesce a convincere i giocatori a dare tutto in capo, soprattutto nelle sfide a eliminazione diretta. Io, però, mi fido della squadra di Inzaghi che gioca a memoria e si diverte a stare in campo. È un piacere vedere questa squadra, noti sempre che le azioni sono studiate nel dettaglio, che c'è un grande lavoro alla base. Tutti parlano di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, dei tre del centrocampo che sanno sempre dove e quando dare il pattine, della difesa che prende pochissimi gol grazie anche a un grande portiere, ma per me il segreto non è mai uno.