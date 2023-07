Bedin ricorda Suarez: “Era solare e raffinato. Il paragone con Pirlo e l’aneddoto del vinello…”

“Quando venni aggregato alla prima squadra, alla Pinetina mi avvicinai a Luis dandogli del “lei” e chiedendogli se potevo portargli il borsone nello spogliatoio. Un gesto naturale per i nostri tempi: lui era il Pallone d’oro. Inevitabile per me essere in soggezione... Luisito negli anni successivi mi prendeva in giro: “Bedo, ti ricordi quando mi portavi la sacca…””.

“E tante passeggiate, tanti discorsi fra noi. A quei tempi non ci si telefonava, ci si incontrava. A Luisito l’allenatore aveva concesso il privilegio di abitare in una camera singola”.

“Herrera era maniaco della dieta, ma Luisito riuscì più volte a portarsi in camera, infilandolo sotto la tuta, un vinello da me prodotto e da sorseggiare insieme con pane e salame. Strizzandomi l’occhio mi faceva: “Oh, il mister non deve scoprirlo”. Io però capii che il Mago se n’era accorto, ma faceva finta di niente: in fondo era stato Helenio a convincere Angelo Moratti a investire una cifra record per portar via Luisito da Barcellona”.