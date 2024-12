Nel corso del programma di Dazn, Step On Football, Valon Behrami ha analizzato il momento dell'Inter. La prima domanda è se i nerazzurri possono fare il Triplete: "Quando facciamo un paragone a livello europeo, la consideriamo tra le prime 4 in Europa. L'obbligo è quello di puntare alle competizioni. Aggiungo che o quest'anno o difficilmente si ripeterà per varie situazioni che si creeranno all'Inter, la necessità di vendere".

"Lo scorso anno è andata bene perché hanno trovato Onana il giocatore per farci la grande plusvalenza. Lautaro andava venduto in estate? Sì, sono d'accordo perché c'erano ipotetiche cifre giuste. Non dovevi incasinarti col bilancio, con un contratto così pesante. C'erano possibilità, abbiamo visto Alvarez andare per 80 milioni all'Atletico Madrid. Secondo me era una mossa giusta".