Cassano: “Nico Paz gioca nell’Inter? Inzaghi ha fatto passare inferno a…”

"Nel 3-5-2 può fare anche la seconda punta, ma Thuram sta facendo bene, Lautaro non lo cambi mai. Scordati che Inzaghi possa fare 3-4-1-2 con Nico Paz dietro due punte, scordatelo. Inzaghi non lo smuovi dal 3-5-2, lui è molto integralista. Se cala Mkhitaryan, c’è Zielinski per dire. Puoi prendere chi vuoi, ma Inzaghi non cambia. In Italia raggiunge questi risultati e obiettivi giocando così. A me piace poco come gioca l’Inter, poi vince e vincerà perché la squadra è fortissima.