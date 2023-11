Behrami: “Mazzarri volutamente si ridicolizza quando parla con la stampa, ecco perché. Ricordo…”

Intervistato da Il Mattino, Valon Behrami commenta il ritorno al Napoli di Walter Mazzarri . L'ex centrocampista, oggi opinionista per Dazn, spende belle parole per il tecnico. "È un papà per me. Una cosa è certa: non posso fargli domande strane, c'è troppa confidenza tra noi. Mi sembrerà strano".

Addirittura?

«Assolutamente sì. Perché poi entra nello spogliatoio e spacca i tavoli. Con noi lo faceva sistematicamente. Ce lo diceva chiaramente che andava lì e diceva certe cose solo per proteggere noi e spostare l'attenzione dai nostri errori in campo. Ma io so che lo farà anche con me adesso che sono dall'altra parte. Ricordo che quando eravamo in Inghilterra gli ho detto che non doveva prendersi lui tutte le colpe, non era giusto. Ma non ne voleva sapere: mi diceva che così doveva essere. E adesso sicuramente si inventerà qualcosa per farsi attaccare in prima persona piuttosto che far ricevere critiche alla squadra».