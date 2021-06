Inter, Bein Sports: “Vidal ha parlato col Club America e ha detto sì a Solari”

L'indiscrezione riportata dal giornalista Fernando Cevallos: il cileno avrebbe già parlato col suo possibile nuovo club

E' quello di Arturo Vidal uno dei nomi che l'Inter tenterà di liberare ad ogni costo in questa sessione di mercato. Il centrocampista cileno è stato infatti protagonista di una stagione negativa e il suo ingaggio da più di 6 milioni di euro a stagione non è sostenibile da parte del club di viale della Liberazione. Ecco perché si cerca una soluzione per l'ex Barcellona e il giornalista Fernando Ceballos di Bein Sports ha dato un importante aggiornamento in merito riguardante il Club America: "Santiago Solari ha parlato direttamente con Arturo Vidal e il giocatore sarebbe disposto a giocare con gli Eagles: stanno già studiando come affrontare il suo acquisto", spiega Ceballos. Novità presto in vista?