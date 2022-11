Belgio, cautela Lukaku ma il rientro si avvicina. “Inter costantemente informata e…”

"Lo staff sanitario del Belgio sta procedendo con grande cautela, tanto che il piano è di rimettere in campo Big Rom soltanto nella terza gara del girone, il 1° dicembre con la Croazia. L’Inter osserva a distanza, ma costantemente informata. La speranza è che tutto proceda per il meglio, che Lukaku si riprenda e che torni a Milano finalmente in buone condizioni. Di fatto la sua avventura bis non è nemmeno cominciata, avendo giocato solo le prime tre gare, per poi restare ai box per due mesi, rientrare e, dopo due spezzoni, fermarsi di nuovo. Nella seconda parte della stagione, il totem belga deve essere protagonista per dare un senso ad un investimento comunque importante (oltre 20 milioni), seppure solo in prestito. Se Big Rom tornasse Big Rom, allora, l’Inter batterà con il Chelsea la strada di un nuovo prestito. In caso contrario, in Viale Liberazione dovranno fare valutazioni differenti".