Europei, Belgio-Italia sold out: in rivendita biglietti fino a 1.200 euro

Sono stati acquistati tutti in poche ore i circa 14.500 biglietti disponibili per la sfida di domani sera Belgio-Italia

Sono stati acquistati tutti in poche ore i circa 14.500 biglietti disponibili per la sfida di domani sera Belgio-Italia allo stadio di Monaco di Baviera. Causa Covid la capienza della Allianz Arena, denominata per l'evento Football Arena Munich, è stata ridotta al 20%, e chi cercava di assicurarsi un posto attraverso il sito della Uefa già ieri si è imbattuto nell'annuncio di sold out. Ma online si trovano ancora tagliandi a prezzi anche cinque volte più alti degli originali.