Belgio-Lukaku, Capuano: “Contro ogni ragionevolezza, con aggravante. Ma arriverà il…”

“Il Belgio convoca Lukaku ancora infortunato, contro ogni ragionevolezza. Scena che è accaduta e accade in altre decine di casi con l’aggravante che stiamo in mezzo a una pandemia. Arriverà il momento che chi paga (i club) semplicemente chiuderà i rubinetti”. Così Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 e Panorama, in merito alla decisione del Belgio di convocare Romelu Lukaku per gli impegni di novembre. Nonostante il centravanti dell’Inter, sia alle prese con un affaticamento, Roberto Martinez ha deciso di chiamarlo, dicendosi fiducioso sul suo recupero.