L’Inter spera di recuperare Romelu Lukaku per la partita di domenica contro l’Atalanta, ma la presenza del centravanti è ancora in dubbio. Conte farà di tutto per cercare di averlo a disposizione a Bergamo prima della sosta. Intanto è ufficiale la convocazione di Lukaku da parte del Belgio. Nonostante Lukaku sia ancora in fase di recupero, il ct del Belgio Roberto Martinez lo ha convocato per le gare contro Svizzera, Inghilterra e Danimarca.